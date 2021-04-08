Россияне оформили 450 тысяч льготных ипотек на новостройки

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Россияне оформили 450 тыс. кредитов по льготной ипотеке на новостройки под 6,5% годовых с начала действия госпрограммы. Об этом в четверг сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с руководством правительства, на котором подводились итоги реализации посланий президента Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

"Было выдано суммарно на сегодняшнюю дату 450 тыс. кредитов стоимостью 1,3 трлн рублей. Подчеркиваю, что практически 20% от этих денег было привнесено как первоначальный взнос. То есть 200-250 млрд жители принесли своих собственных средств", - сказал он, уточнив, что госпрограмма принесла колоссальный результат.

Хуснуллин добавил, что огромную роль сыграла мягкая денежно-кредитная политика Центробанка. В результате, по его словам, к концу 2020 года средняя стоимость ипотеки в России составила 7,5%. Таким образом был перевыполнен показатель, установленный на 2024 год, отметил вице-премьер.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством в конце апреля. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике в связи с распространением коронавируса. Ипотечный кредит на льготных условиях можно получить на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программа должна была завершиться 1 ноября 2020 года, но позже правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.