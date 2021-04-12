Путин обещал помочь Саратовской области с реализацией расселения аварийного жилья

САРАТОВ, 12 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал оказать федеральную поддержку Саратовской области в расселении 76 многоквартирных аварийных домов в городе Энгельсе. С просьбой к Путину обратился глава региона Валерий Радаев на двусторонней встрече по итогам поездки президента в Саратовскую область.

"Это старые дома, которым уже более 60 лет. В целом это стоит около 2 млрд рублей, весь проект <…> 76 многоквартирных домов", - пояснил Радаев.

"Да, поможем", - сказал Путин.

В рамках встречи Радаев также попросил передать расположенный на месте приземления Юрия Гагарина после первого полета в космос парк покорителей космоса в федеральное ведение, поддержав развитие объекта. Президент ответил, что это будет сделано.

Владимир Путин посетил Саратовскую область 12 апреля, возложив цветы к установленному в месте приземления Гагарина монументу. В 1965 году там был установлен обелиск, представляющий собой взлетающую ракету высотой чуть менее 30 метров. У подножья обелиска установлена скульптура Юрия Гагарина. Теперь на месте приземления высадили деревья, обновили дороги, сделали освещение, а также проложили велодорожку.