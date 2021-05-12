В Думе заявили, что решение по льготной ипотеке должно быть принято в весеннюю сессию

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки продемонстрировала свою эффективность, решение о ее продлении необходимо принять до конца весенней сессии Госдумы. Об этом в среду ТАСС заявил первый зампредседателя думского комитета по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов (фракция "Единая Россия").

Депутат указал, что тема жилищного сектора экономики была поднята в ходе отчета о работе правительства за 2020 год, с которым выступил премьер-министр Михаил Мишустин. Пахомов заметил, что "минувший кризисный год не сказался ни на объемах строительства жилья - введено более 80 млн кв. м, - ни на его доступности". "Более того, почти полмиллиона граждан сумели приобрести жилье с привлечением заемных средств по самой низкой ипотечной ставке за всю историю современной России", - указал он.

По словам первого зампреда профильного комитета, "этому способствовал ряд мер поддержки строительной отрасли, принятых правительством ранее: субсидирование ипотечной ставки, появление льготной ставки для отдельных категорий граждан и развитие других ипотечных программ и продуктов". "Поэтому логично, что правительству и Госдуме предстоит вновь рассмотреть вопрос о продлении льготной ипотеки в нашей стране. Решение мы должны принять уже в эту сессию", - сказал Пахомов.

Весенняя сессия Госдумы завершится в конце июня.