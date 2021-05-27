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ЦБ выявил схему, когда заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов в один день

В Банке России также продолжают фиксировать ситуацию, когда граждане берут необеспеченный кредит для первоначального взноса по ипотеке, но существенного роста таких случаев нет
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Банк России выявил новую схему на ипотечном рынке, когда заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов в один день, сообщила на брифинге первый зампред регулятора Ксения Юдаева.

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"Мы видим новую схему, в рамках которой заемщики берут несколько ипотечных кредитов за один день. Она не получила широкого распространения, но мы мониторим ситуацию", - отметила она.

Юдаева добавила, что ЦБ также продолжает фиксировать ситуацию, когда граждане берут необеспеченный кредит для первоначального взноса по ипотеке, но существенного роста таких случаев нет.

Ранее ЦБ принял решение с 1 августа повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 20% в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика. В случае сохранения ускоренного роста цен на жилье или ухудшения стандартов кредитования Банк России рассмотрит вопрос о дальнейшем ужесточении макропруденциальной политики по ипотечным кредитам, предоставленным заемщикам с высоким значением долговой нагрузки.

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