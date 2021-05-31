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"Известия": в России предложили выдавать налоговый вычет при оформлении ипотеки

По данным издания, размер налогового вычета может составлять до 260 тыс. рублей
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Риелторская сеть "Этажи" предложила выдавать покупателям квартир налоговый вычет до 260 тыс. рублей при оформлении ипотеки. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на письмо за подписью директора сети Ильдара Хусаинова, направленное вице-премьеру Марату Хуснуллину.

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"Мы предлагаем вариативный подход: люди смогут воспользоваться налоговым вычетом в качестве первоначального взноса. Тогда, если накопленные выплаты составляют меньше 260 тыс. рублей, человек получит остальные деньги уже после покупки. Или можно будет получить вычет как сегодня", - сказал изданию Хусаинов.

Согласно предложенной инициативе, расчет предлагается производить, исходя из размера налога на доходы покупателя, уплаченные за последние три года до оформления кредита. В опрошенных изданием банках полагают, что риски у заемщиков в таком случае минимальны.

Представитель вице-премьера Шамиль Галимуллин сообщил "Известиям", что эта инициатива в аппарат Хуснуллина еще не поступила и будет рассмотрена в установленном порядке после получения.

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