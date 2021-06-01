В России заключили первую дистанционно заверенную нотариусами сделку с недвижимостью

"Продавец и покупатель, находящиеся в разных субъектах РФ, совершили все процедуры удаленно благодаря электронному взаимодействию Росреестра и Федеральной нотариальной палаты (ФНП). Новый инструмент - регистрация прав по дистанционно удостоверенным сделкам - был разработан в рамках развития сотрудничества с нотариатом", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Росреестре, квартира, в отношении которой совершалась сделка, находится в Белогорске Амурской области. Продавец и покупатель находились в двух разных регионах - Краснодарском крае и Приамурье. Сначала они подали документы нотариусам на местах, которые далее связались между собой с помощью Единой информационной системы нотариата и удостоверили сделку. Каждый из участников подписал документы простой электронной подписью на специальном планшете. После этого нотариус Краснодарского края направил электронный пакет документов на регистрацию в Росреестр.

К концу 2022 года срок регистрации прав по нотариально удостоверенным сделкам планируется сократить до нескольких минут. "В рамках этой работы уже реализован механизм помощи заявителям в дистанционных форматах сделок, которые существенно экономят время и финансы клиентов, исключают затраты на передвижение между городами для совместного присутствия на сделке", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Росреестра Елены Мартыновой, которая курирует вопросы цифровой трансформации ведомства.