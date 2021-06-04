Девелоперы снизят издержки минимум на 10% за счет закона об упрощении подключения к сетям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Снижение издержек в проектах строительства жилья составит не менее 10%, после того, как будет принят законопроект об упрощении технического присоединения к сетям. Такое мнение высказал ТАСС замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

"Мое личное мнение - как минимум на счет (сокращения - прим. ТАСС) сроков строительства, оптимизация всех затрат на цикле сократится минимум на 10%, и самое главное - сроки строительства сократятся", - сказал он.

Стасишин добавил, что упрощение технического присоединения новых площадок под жилье к коммуникациям также станет стимулом для девелоперов запускать новые проекты строительства.

Ранее на ПМЭФ вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что техприсоединение строек к электросетям планируется упростить в 2021 году, соответствующий законопроект предполагается рассмотреть в весеннюю сессию парламента.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.