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Путин считает, что еще есть резервы для упрощения требований в сфере строительства

Путин считает, что еще есть резервы для упрощения требований в сфере строительства.

ПМЭФ-2021
Проект реконструкции набережной Сириуса выберут на международном конкурсе архитекторов
Победитель конкурса получит 26 млн рублей
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