Путин предложил давать льготы на ипотеку всем семьям с детьми, рожденными с 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил распространить действие льготной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Такую инициативу он выдвинул, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Хочу сказать о новом решении, направленном на повышение доступности ипотеки для семей с детьми. Его смысл в следующем: напомню, что у нас уже действует специальная мера - программа ипотеки для семей, где после 1 января 2018 года родился второй и последующий ребенок. Предлагаю расширить ее действие, распространить на все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года, даже если в семье пока один ребенок", - сказал Путин.

Таким образом, уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит. "Максимальная сумма такого кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, где стоимость недвижимости объективно выше, составит 12 млн рублей и 6 млн рублей - для всех других субъектов РФ", - добавил Путин.