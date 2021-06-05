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ПМЭФ-2021

Счетная палата проверит эффективность льготной ипотеки

По словам аудитора СП Светланы Орловой, известны случаи, когда один человек брал по три-четыре кредита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Счетная палата РФ проведет контрольные мероприятия, чтобы оценить эффективность программы льготной ипотеки на новостройки как меры поддержки населения. Об этом в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума сообщила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

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"Здесь руку на пульсе держим. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина, ее замы - мы с ее замом, и с направлением аудитора Счетной палаты Алексея Саватюгина, и с Минстроем очень часто проводим и встречи, и обсуждения. Потому что это ощутимая тема, чувствительная", - сказала Орлова, отвечая на вопрос, будет ли Счетная палата проводить контрольные мероприятия, чтобы оценить эффективность льготной ипотеки.

Аудитор добавила, что, хотя мера поддержки и оказалась эффективной, так как многие россияне смогли улучшить свои жилищные условия, известны случаи, когда один человек брал по три-четыре кредита. Кроме того, необходимо проверить риск большой закредитованности населения.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии ПМЭФ-2021 предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7% годовых вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях, согласно нынешним условиям, можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах РФ. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но затем кабмин продлил ее до 1 июля 2021 года.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.

Теги
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