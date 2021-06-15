Главный архитектор Москвы: характерной застройкой 2020-х годов будут кварталы реновации

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Отличительной застройкой 2020-х годов в Москве станут кварталы, возведенные по программе реновации. Об этом сообщил во вторник в интервью ТАСС главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Благодаря стандартам, которые мы сейчас закладываем в планировочные решения по применению материалов, по качеству отделки и благоустройства, я думаю, что районы реновации, безусловно, будут в будущем считываться - это будут более городские районы, которые будут отличаться. <...> Кварталы реновации станут застройкой 2020-х. Я надеюсь, она будет примером того, как можно дальше двигаться", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что при этом в Москве будет еще долго доминировать застройка 60-х, 70-х, 80-х годов - большое количество одинаковых панельных домов возводились в Москве на протяжении десятилетий.

"Каждому району важно иметь свою узнаваемость. То, над чем было принято смеяться еще в кино "С легким паром...", что в 80-е все одинаковое кругом, - довольно постыдная история для города и для городов, от которой нужно уходить. Города успешные себе такого не позволяют, - когда куча районов с одинаковыми домами застроены абсолютно под копирку. Безусловно, задача - добиться узнаваемости, идентики этих районов [реновации], но это не означает, что нужно найти кучу разных материалов, цветов и прочего", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что узнаваемость районов инновации планируется достигнуть через архитектуру и планировочную структуру домов. При этом главный архитектор отметил, что сносимые пятиэтажки плохи не только тем, что они неудобны, выглядят одинаково и их сложно ремонтировать, но они еще и "породили одинаковую планировочную структуру". "Это просто "гребенки" домов, а внутри там нет иерархии пространства, разделения, где приватное, где общественное, - в этом же еще проблема. Мы постараемся все это преодолеть", - заявил Кузнецов.