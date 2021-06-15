Главархитектор Москвы: комплекс на месте "Соловья" отразит смену архитектурной стилистики

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Многофункциональный комплекс на месте киноцентра "Соловей" в Москве будет соответствовать своему времени и отражать смену архитектурной стилистики. Об этом сообщил во вторник в интервью ТАСС главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

"Не нужно, чтобы новый МФК перекликался с рядом стоящими зданиями. Это важное очень чувство - смена времени и смена стилистики, поэтому я считаю, что город, который релевантен времени и у которого есть чувство момента такое, как говорили в моем детстве, "ленинское чувство момента" - это классный смарт-город. Как главный архитектор, могу сказать, что для меня тема актуальности крайне важна, считаю, что мы должны делать актуальное искусство", - сказал Кузнецов.

Так, на месте киноцентра "Соловей" появятся четыре здания, облицованных в металлических оттенках. "Они чуть друг от друга отличаются, но принципиально не контрастны, сами цвета пастельные, очень благородные. Все это стоит на стилобатной части, где есть развитая общественная функция, кстати, с функцией кинопоказа, которую просили сохранить жители", - сказал Кузнецов.

По его словам, одно высокое здание на данном месте смотрелось бы массивным внедрением в застройку заметно меньшего масштаба. Он добавил, что лично занимался этим проектом, искал вместе с архитекторами идеи, чтобы улучшить проект, и предложил раздробить ранее утвержденный монообъем в стиле ампира на четыре отдельных здания меньшего объема, которые просматриваются с разных ракурсов, между ними есть просветы. "В городе преимущественно вы движетесь пешком или на машине, и важно, когда у вас картинка чуть меняется", - подчеркнул главный архитектор.

Киноцентр "Соловей" был построен в 1989 году и являлся одним из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы. Он проработал 30 лет. В октябре 2018 года собственник здания - АО "Киноцентр" (с марта 2020 года - АО "Специализированный застройщик "Киноцентр") - получил разрешение на строительство на месте киноцентра. Комплекс апартаментов SkyView с четырьмя башнями на месте снесенного киноцентра "Соловей" на Красной Пресне планируется ввести в эксплуатацию в III квартале 2023 года.