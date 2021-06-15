Главный архитектор Москвы: Южный порт в Москве станет противовесом "Большому сити"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Крупные проекты развития Южного порта и промзоны у Химкинского водохранилища станут противовесом "Большому сити". Все три проекты являются частью концепции интенсификации территорий у Москвы-реки, сообщил во вторник в интервью ТАСС главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"У нас сегодня есть несколько важных центров развития, мы идем по концепции полицентризма. Это и серьезнейший новый проект "Большого сити", включая уже возведенный район "Москва-сити", развитие вдоль Москвы-реки, которое продлится на всю территорию по обоим берегам, включая Мневники. <…> Еще один крупный проект - Южный порт, но еще находится на более ранней стадии. Там также будет создан интенсивный транспортно-пересадочный узел - метро, наземный транспорт, водный транспорт, канатка через реку для связанности берегов. Здесь же будет проложена новая автомагистраль Печатники - Братеево, это будет серьезный противовес "Большому сити", новый район, в зону тяготения которого войдет территория ЗИЛа, которая сегодня застраивается", - сказал Кузнецов.

Он уточнил, что концепция застройки Южного порта на данный момент используется как техзадание для конкурса, результаты которого будут подведены примерно 20 июня. По его словам, данный проект должен стать знаковым для столицы, в конкурсе участвуют профессиональные архитекторы.

"Таким образом происходит интенсификация московского пассажирского движения по Москве-реке, вовлечение реки не только в транспортный оборот, но и вообще в жизнь горожан. Суть проекта развития Москвы-реки - даже далеко благоустройство, а именно усиление жизни территорий, прилегающих к реке. И транспорт, и активные берега - это все часть этого проекта, и в ближайшем будущем, в перспективе пяти лет, увидим более интенсивное использование рек. Также есть проект на реке, но это уже на севере, на Химкинском водохранилище - это проект Северного речного порта, [где] большой кусок промышленной зоны будет превращен в интенсивно и комфортно застроенную многофункциональную территорию", - сообщил главный архитектор.

Он добавил, что на данный момент в Москве есть тенденция развития более удаленных центров, таких как Рублево-Архангельское, Сколково, Коммунарка. Так, на новой территории развивается большой образовательный кластер, здесь же в планах возведение культурного кластера в виде фондохранилища федеральных московских музеев, деловая, общественная и жилая застройка.

"И все это образует новый серьезный центр, наверное, самый удаленный в системе новых центров города, которые я сейчас перечисляю. Вместе с тем в столице ведется работа по отдельным проектам - это и развитие Третьяковки, и Пушкинского музея, и Политехнического, который, надеюсь, скоро будет закончен; на набережной у Крымского Вала целый набор культурных объектов образуют "музейную милю". За последние годы построено много спортивных объектов, но работа продолжается, например, в "Лужниках" строится центр самбо", - заключил Кузнецов.