Затраты бюджета на продление ипотеки под 7% составят около 40 млрд рублей до 2024 года

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Затраты бюджета России до 2024 года на продление ипотеки под 7% составят около 40 млрд рублей, на модификацию семейной ипотеки - около 49 млрд рублей, сообщает Минфин.

"Оценка затрат бюджета в 2021-24 годы на продление ипотеки под 7% составит около 40 млрд рублей, затраты бюджета на модификацию семейной на тот же период - около 49 млрд рублей", - говорится в сообщении.

В рамках поручения президента России Владимира Путина предлагается продлить программу льготной ипотеки с изменением ставки до 7% до июля 2022 года, а также распространить семейную ипотеку на семьи с одним ребенком. Проект постановления правительства, разработанный Минфином, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ставка по льготной ипотеке составит 7%, а предельная сумма кредита будет единая для всех регионов - 3 млн рублей.

Семейную ипотеку по ставке 6% предлагается предоставлять семьям с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Максимальная сумма кредита по семейной ипотеке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в других регионах - 6 млн рублей. При рождении первенца можно будет оформить по данной программе новый кредит или рефинансировать ранее взятый. Программа действует до конца 2022 года.