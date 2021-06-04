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Какие изменения программы льготной ипотеки предложил Владимир Путин
Какие изменения программы льготной ипотеки предложил Владимир Путин
Какие изменения программы льготной ипотеки предложил Владимир Путин
Какие изменения программы льготной ипотеки предложил Владимир Путин
Какие изменения программы льготной ипотеки предложил Владимир Путин
ПМЭФ-2021

Какие изменения программы льготной ипотеки предложил Владимир Путин

© Владимир Смирнов/ТАСС

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ объявил о расширении условий программы льготной ипотеки. Президент заявил, что резко прекращать программу нельзя, хотя она и была введена как временная антикризисная мера.

В связи с этим глава государства предложил:

  • Продлить программу льготной ипотеки во всех регионах России до 1 июля 2022 года.
  • Установить ставку по ней в размере 7%.
  • Сделать единой предельную сумму кредита в 3 млн рублей.
  • Давать льготы на ипотеку всем семьям с детьми, рожденными с 2018 года, даже если в семье пока один ребенок.

Таким образом, уже при рождении первенца у семьи будет возможность взять ипотеку по ставке 6%, приобрести жилье на первичном рынке или рефинансировать взятый ранее ипотечный кредит. Максимальная сумма кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составит 12 млн рублей и 6 млн рублей - для всех других субъектов РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПМЭФ-2021
ПМЭФ-2021
Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года
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Путин предложил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2022 года
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