Какие изменения программы льготной ипотеки предложил Владимир Путин

Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ объявил о расширении условий программы льготной ипотеки. Президент заявил, что резко прекращать программу нельзя, хотя она и была введена как временная антикризисная мера.

В связи с этим глава государства предложил:

Продлить программу льготной ипотеки во всех регионах России до 1 июля 2022 года.

Установить ставку по ней в размере 7%.

Сделать единой предельную сумму кредита в 3 млн рублей.

Давать льготы на ипотеку всем семьям с детьми, рожденными с 2018 года, даже если в семье пока один ребенок.

Таким образом, уже при рождении первенца у семьи будет возможность взять ипотеку по ставке 6%, приобрести жилье на первичном рынке или рефинансировать взятый ранее ипотечный кредит. Максимальная сумма кредита для Москвы и Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей составит 12 млн рублей и 6 млн рублей - для всех других субъектов РФ.