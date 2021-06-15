Росреестр назвал кадастровый учет земли под гаражом условием амнистии постройки

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Постановка земельного участка под гаражом на кадастровый учет станет одним из условий предоставления гаражной амнистии, закон о которой вступит в силу с 1 сентября 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра.

"Граждане должны иметь в виду, что, если земельный участок под гаражом не стоит на кадастровом учете, его будет необходимо образовать", - отметили в ведомстве. Сведения о земельных участках на кадастровом учете отображены на публичной кадастровой карте Росреестра.

Если земля под постройкой не стоит на кадастровом учете, следует уточнить в местной администрации, утверждался ли на эту территорию проект межевания. В то же время гражданин может сразу приступить к подготовке схемы границ участка под гаражом, сделав ее самостоятельно или обратившись к кадастровому инженеру.

"Так как кадастровый инженер является участником рыночных отношений, граждане должны заключить с ним договор подряда, где будут предусмотрена цена и сроки выполнения работ. Никаких платежей в пользу государства закон не предполагает", - уточняют в Росреестре. В то же время закон предусматривает возможность проведения кадастрового учета за счет бюджета, поэтому следует обратиться в местную администрацию за разъяснением, поясняют в ведомстве.

Готовую схему нужно предоставить в муниципалитет, если участок находится в муниципальной собственности, региональным властям - если находится в региональной собственности, или в Росимущество - если участок в федеральной собственности. Органы власти рассматривают заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в течение 30 дней. После положительного решения кадастровый инженер должен подготовить межевой план земельного участка и технический план гаража. Затем гражданин должен подать документы в Росреестр через МФЦ или в электронном виде для постановки участка на кадастровый учет.

Помимо этого, в Росреестре обращают внимание, что за государственную регистрацию права собственности на гараж и земельный участок под ним не нужно будет платить госпошлину. После проведения регистрационных действий местная администрация вручит владельцу выписки из ЕГРН, подтверждающие оформление прав на гараж и землю. Развернутые методические рекомендации к закону о гаражной амнистии Росреестр опубликовал на своем официальном сайте.

О гаражной амнистии

5 апреля президент России подписал закон о так называемой гаражной амнистии. Законом вводится механизм, который позволит гражданам по одному заявлению оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи. При этом для гаражей, возведенных до введения в действие Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года), будет действовать особый, упрощенный порядок предоставления земельных участков.

До 1 сентября 2026 года пользователи гаражей, их наследники или лица, купившие у них гараж, получат право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен такой гараж. При этом такой участок изначально должен быть предоставлен организацией или выделен иным образом, либо право на него должно было возникнуть по другим основаниям. Речь также идет о земельных участках, предоставленных гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей.