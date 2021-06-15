Хуснуллин назвал размер среднего первоначальный взноса по ипотеке на новостройки в России

"Вообще в стране средний размер [ипотечного] кредита - до 3 млн рублей. Только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области кредиты в среднем выше и еще в некоторых городах-миллионниках. Средний размер квартиры - 49 кв. м, то есть это небольшие квартиры. Важно, что 31% [составляет средний] первоначальный взнос. Что это означает? Человек продает свою "однушку" и покупает "двушку" или продает "двушку" и покупает "трешку", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что продление программы льготной ипотеки на новостройки еще на один год, до 1 июля 2022 года, было взвешенным решением, принятым после долгих обсуждений с Банком России, ФАС и региональными властями.

Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7% вместо нынешних 6,5%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять в 3 млн рублей.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях, согласно нынешним условиям, можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но затем кабмин продлил ее до 1 июля 2021 года.

Льготная ипотека

Программа льготной ипотеки со ставкой 7% вместо прежних 6,5% остается выгодной для покупателей новостроек, однако ажиотажного спроса на нее может не быть, считает Хуснуллин.

"Я хочу подчеркнуть, что у нас была льготная ипотека в 6,5%, а инфляция была 4%. Сегодня у нас инфляция 5,5%, а ипотека - 7%. То есть для тех, кто сегодня берет, это все равно выгоднее за счет инфляции", - сказал Хуснуллин.

По его словам, объем выдачи ипотеки в России по сравнению с прошлым годом может уменьшиться на 20-30%. "То есть суммарная масса на 20-30%, думаю, уменьшится, если не будут влиять какие-то другие факторы", - сказал Хуснуллин.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях, согласно нынешним условиям, можно взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

В начале июня этого года президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил продлить программу льготной ипотеки на новостройки во всех регионах страны до 1 июля 2022 года, установив ставку по ней в размере 7%. Предельная сумма кредита станет единой для всех регионов РФ и будет составлять 3 млн рублей.