МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Альфа-банк и Райффайзенбанк повысили ставки по семейной ипотеке до 5,29% и 5,49% годовых соответственно, показал мониторинг ставок маркетингового агентства Marcs (данные есть в распоряжении ТАСС).

Согласно мониторингу, Альфа-банк повысил ставку по семейной ипотеке на 0,6 процентного пункта (п. п.), до 5,29%. Райффайзенбанк повысил ставку на 0,9 п. п., до 5,49%.

"Райффайзенбанк скорректировал ставку семейной ипотеки в соответствии с рыночной ситуацией. Теперь она составляет 5,49%", - сообщили ТАСС в пресс-службе Райффайзенбанка.

ТАСС также направил запрос в пресс-службу Альфа-банка.

Семейная ипотека

Программа семейной ипотеки по ставке до 6% годовых была запущена в начале 2018 года по поручению президента России. Сейчас она действует для семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок, а также для семей, в которых есть ребенок с инвалидностью. Программа дает возможность не только взять кредит на квартиру в новостройке, но и рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье на первичном рынке.

Президент России Владимир Путин ранее на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума предложил распространить действие семейной ипотеки на все семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года. Уже при рождении первенца семья сможет взять ипотеку по ставке 6%, купить жилье на первичном рынке или рефинансировать ранее взятый ипотечный кредит.