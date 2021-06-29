Счетная палата отметила риски строек по нацпроектам из-за несовершенства сметной системы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Счетная палата РФ отметила риски для строительства по нацпроектам, так как методология ценообразования и сметная система не учитывают резкое повышение стоимости стройматериалов. Об этом говорится в отчете СП по реализации мероприятий по реформированию системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве.

"Действующая методология ценообразования и сметного нормирования не учитывает возможные резкие (скачкообразные) изменения рыночных цен на строительные ресурсы, оказывающие влияние на фактическую конечную стоимость объектов капитального строительства в рамках действующих контрактов. <…> В связи с чем существуют риски реализации объектов капитального строительства, создаваемых в рамках национальных проектов", - отмечается в отчете.

В частности, в Счетной палате говорят о невозможности или затруднении в исполнении контрактов, а также росте себестоимости жилья, особенно низкомаржинальных проектов, что может привести к увеличению числа обманутых дольщиков.

Так, по данным Главгосэкспертизы России, цены на металлоизделия строительного сортамента с марта 2020 года по январь 2021 год выросли на 70-75% по всей России. Согласно экспертной оценке Минстроя РФ, рост стоимости металлических изделий и конструкций приводит к увеличению стоимости детских садов - на 6%, больниц - на 4%, административных зданий - на 3%, мостов с металлическими пролетными строениями - на 18% а, многоквартирных монолитных жилых домов - на 4%.

"Повышение точности определения сметной стоимости строительства будет способствовать более качественному бюджетному планированию, позволит высвободить дополнительные средства на решение задач нацпроектов, в том числе на улучшение жилищных условий социально незащищенных категорий граждан, например детей-сирот и инвалидов", - заключила аудитор Светлана Орлова.

Зарплата рабочих

Счетная палата предложила региональным властям отслеживать строительные ресурсы и среднемесячный размер зарплаты рабочих в строительной отрасли.

"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях определения экономически обоснованной стоимости строительства объектов, учитывающей региональную специфику, в рамках национальных проектов и государственных программ обеспечить организацию мониторинга строительных ресурсов и среднемесячного размера оплаты труда рабочих, занятых в строительной отрасли", - отмечается в рекомендациях Счетной палаты.

Эксперты ведомства предложили кабмину поручить Минстрою РФ оценить изменения в системе ценообразования в строительной отрасли до перехода на ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства, который должен состояться в 2022 году.

По мнению аудиторов, также следует предусмотреть раздел о развитии ценообразования и сметного нормирования в Стратегии развития стройотрасли и ЖКХ до 2035 года и выработать меры, которые учитывают условия повышения и снижение стоимости строительных ресурсов без дополнительно финансирования из бюджета.

Система ценообразования

Российские производители не заинтересованы в размещении данных о строительных ресурсах в федеральной государственной информационной системе ценообразования (ФГИС ЦС), говорится в отчете Счетной палаты.

"По данным Минстроя России и ФАУ "Главгосэкспертиза России", степень наполнения системы составила 29%, информация в ней представлена одной третьей частью организаций, обязанных это сделать. В этой связи о достижении целей создания ФГИС ЦС в настоящее время говорить преждевременно, что объясняется незаинтересованностью производителей в размещении данных на платформе и неудобством ее использования", - отмечается в отчете.

Счетная палата обратила внимание на необходимость усовершенствовать работу и наполнение единой платформы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС). "Сведения для включения в систему представили только 32% включенных в перечень юридических лиц. Система содержит информацию о стоимостных характеристиках только по 13% позициям классификатора строительных ресурсов", - сказала аудитор Светлана Орлова.

Также в отчете добавляется, что размещение во ФГИС ЦС сметных цен строительных ресурсов необходимо для перехода на ресурсный метод определения сметной стоимости строительства объектов капитального строительства.

В настоящее время в строительстве применяется базисно-индексный метод ценообразования, когда цены на стройматериалы и виды работ регулярно умножаются на рассчитанные на основе прошлых лет индексы. При этом в 2022 году планируется перейти на ресурсно-индексный метод, который предусматривает сочетание ресурсного метода, предполагающего мониторинг актуальных рыночных цен, с системой индексов на ресурсы, используемые в строительстве. Как отмечал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин, ресурсно-индексный метод позволит приблизиться к справедливой оплате строительного труда.