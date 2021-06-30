Минстрой и ФАС проверят цены на ЖКХ в тюменском поселке после прямой линии президента

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Минстрой и ФАС проверят цены на жилищно-коммунальные услуги в поселке Демьянка Тюменской области. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в Instagram .

В среду житель Демьянки Уватского района Тарлан Тагиров и другие жители села на ежегодной прямой линии с президентом Владимиром Путиным рассказали, что в феврале и апреле нынешнего года они получили платежные квитанции на сумму от 40 тысяч до 70 тыс. рублей. Президент пообещал разобраться в ситуации.

"Говорили и о тарифах на ЖКХ. Минстрой с ФАС уже начали работу по ценам в селе Демьянка", - написал вице-премьер.

Кроме того, Хуснуллин пообещал вместе с Минстроем и руководством Псковской области в оперативном режиме разобраться с проблемой системы водоснабжения в Пскове.

Ранее житель Пскова Андрей Тарасов во время прямой линии рассказал президенту, что в городе по программе "Чистая вода" был реализован проект второго альтернативного источника из подземного водозабора. Но оказалось, что при нагревании из этого подземного источника поступает загрязненная вода. Тарасов попросил президента помочь решить вопросы с установкой станции водоподготовки для того, чтобы в квартиры поступала чистая горячая вода.

"По ЖКХ было несколько вопросов. Тема острая, но мы ей плотно занимаемся, президент уже говорил о том, что из ФНБ [Фонд национального благосостояния] на эти цели будут выделены 150 млрд рублей", - отметил Хуснуллин.