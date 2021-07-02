ДОМ.РФ начал прием заявок от банков на дополнительные лимиты по льготной ипотеке

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. ДОМ.РФ начинает прием заявок от банков на средства для реализации программы льготной ипотеки на новостройки. Согласно постановлению правительства, между кредиторами предстоит распределить 230 млрд рублей, говорится в сообщении института развития.

"В настоящий момент ДОМ.РФ распределил весь лимит по программе, а это 1,85 трлн рублей. Для успешного продолжения ее реализации банкам требуются дополнительные средства. Правительством оперативно были подготовлены все необходимые нормативные документы, а ДОМ.РФ организовал прием заявок от кредиторов на освоение еще 230 млрд рублей", - приводится в сообщении слова управляющего директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса.

Заявки на дополнительные лимиты кредитные организации могут подавать через Единую информационную систему жилищного строительства - портал наш.дом.рф. Претендовать на лимиты могут не только действующие участники программы, которым уже установлен лимит, но и кредиторы, которые ранее не обращались в ДОМ.РФ и не работали по программе. Заявки принимаются до 11 июля включительно.

Программа льготной ипотеки на новостройки была продлена по поручению президента в рамках Петербургского международного экономического форума сроком на один год - до 1 июля 2022 года. При этом максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов. Благодаря продлению срока действия программы и увеличению лимита по итогам реализации программы ею смогут воспользоваться более 780 тыс. граждан, отмечают в ДОМ.РФ.