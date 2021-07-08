Эксперты: запуск ЦКАД усилит интерес к загородной недвижимости в Подмосковье

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) не только улучшит транспортную доступность в Подмосковье, но и усилит интерес к загородной недвижимости. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС риелторы.

В четверг президент России Владимир Путин открыл движение по заключительному участку ЦКАД. Трасса, построенная в соответствии с поручением главы государства, проходит по территории Подмосковья в 50 км от МКАД, пересекает 13 федеральных дорог и разгружает столичные улицы от транзитного транспорта. Протяженность ЦКАД составляет 336 км, разрешенная скорость движения - 110 км/ч.

Сейчас в связи с пандемией образовался огромный интерес к загородной недвижимости, люди хотели бы жить загородом, но в первую очередь, при принятии решения проживать там или нет, их смущает логистика, считает генеральный директор агентства недвижимости Tweed Ирина Могилатова. "ЦКАД улучшит транспортную ситуацию в Подмосковье, что может оказать радикальное влияние на спрос на загородном рынке, а это в свою очередь повлияет и на цены", - сказал она, добавив, что оценить влияние ЦКАД на рынок можно будет в перспективе двух лет.

В российских городах есть примеры, когда строительство кольцевых дорог приводило к революционному изменению рынка загородной недвижимости, отметил, в свою очередь, руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антон Сауков. "В результате предпочтения покупателей переориентировались на ранее менее привлекательные и уступающие в цене варианты, а порой это приводило к более равномерному распределению спроса без доминирующих направлений", - сказал собеседник информагентства.

С улучшением дорожной ситуации, разгрузкой основных развязок и уменьшением пробок, станет значительно удобнее и быстрее добираться до многих районов Подмосковья это повысит интерес к загородной недвижимости на удалении 50-60 км от Москвы, высказала мнение информагентству руководитель отдела загородной недвижимости офиса МИЭЛЬ "Сущевский" Татьяна Ананьева. "Цены на загородную недвижимость и так последнее время растут, что связано с ситуацией вокруг ковид, но, думаю, многие участки в районе ЦКАД также подрастут в цене. Но есть и минус. Трасса стала более шумной и загруженной, в связи с чем близлежащие участки, где будет слышен шум, скорее потеряют в цене", - полагает она.

Загородная недвижимость в Московской области пользуется большим спросом, и локации рядом с ЦКАД - не исключение, отмечает директор управления элитной недвижимости компании "Метриум Премиум" Анна Раджабова. "Вероятнее всего, динамика будет разнонаправленной. Прайс в расположенных вплотную к ЦКАД поселках может пойти вниз из-за снижения комфортности проживания. В свою очередь, улучшение транспортной доступности приведет к повышению стоимости лотов в некоторых проектах", - прогнозирует собеседница ТАСС.