Минстрой сообщил, что темами форума 100+ TechnoBuild станут быстровозводимые дома и дороги

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Участники VIII Международного форума и выставки 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге уделят внимание вопросам быстровозводимых зданий, показавших свою значимость во время пандемии, а также дорожного строительства, сообщила в понедельник пресс-служба Минстроя России.

"По предложению министра в перечень тем, освещаемых в рамках 100+, войдут быстровозводимые здания, показавшие свою значимость при ликвидации чрезвычайных ситуаций и во время пандемии. Также планируется поднять вопрос быстровозводимых объектов ИЖС. Новым направлением форума станет дорожное строительство", - говорится в сообщении.

Кроме того, особое внимание необходимо уделить программам обучения заказчиков, специальным секциям и направлениям для студентов и молодых специалистов, отметил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на заседании оргкомитета. Для этого в состав соорганизаторов войдут Московский государственный строительный университет и Единый заказчик в сфере строительства. В целом планируется провести более 100 секций с участием порядка 350 спикеров.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев со своей стороны подчеркнул, что на мероприятии будут соблюдаться все меры эпидемиологической безопасности. При этом может быть принято решение о дополнительных требованиях к гостям и участникам, например, отрицательный тест на коронавирус или наличие сертификата о прививке.

Форум и выставку 100+ TechnoBuild планируется провести 5-7 октября в Екатеринбурге. По данным Минстроя, ожидается, что участие в мероприятии примет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.