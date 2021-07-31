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Исследование: сельскую ипотеку чаще всего берут мужчины

По данным Россельхозбанка, на мужчин за первые шесть месяцев года приходится 55% договоров

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Мужчины чаще женщин берут кредиты по госпрограмме сельской ипотеки. Такие данные приводятся в исследовании по итогам первого полугодия 2021 года Россельхозбанка, которое есть в распоряжении ТАСС.

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"В целом по стране на мужчин за первые шесть месяцев 2021 года приходится 55% договоров, за год доля выросла на два процентных пункта. Число филиалов, в которых кредиты записывали преимущественно на мужчин, за год увеличилось с 39 до 45, на женщин - уменьшилось с 21 до 17", - приводится в материалах статистика банка по сельской ипотеке.

Согласно исследованию, сельскую ипотеку часто берут люди, которые переезжают за город с целью создать фермерское хозяйство, и обычно это мужчины. При этом наибольшая доля мужчин-заемщиков сельской ипотеки приходится на Ингушетию (73%) и Самарскую область (64%). Средний возраст заемщика в рамках программы не изменился и составляет 38 лет, отмечают аналитики. Уточняется, что в первой половине 2020 года самые молодые заемщики сельской ипотеки жили в Псковской области - 33 года, а самые опытные - на Камчатке - 46 лет. Спустя год место этих регионов заняли Ингушетия - 34 года и Дагестан - 41 год.

"Людям, которые решают жить в сельской местности, нужны крепкое здоровье и в то же время достаточный опыт, если речь идет о сознательном переезде и выборе фермерства в качестве призвания. Именно поэтому возрастной диапазон заемщиков сельской ипотеки более узкий, чем в сегменте городской ипотеки, и приходится именно на людей 30-40 лет", - объясняют эксперты Россельхозбанка.

Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года. Льготная ипотека выдается по ставке от 0,1 до 3% годовых на приобретение или строительство жилья в сельской местности. Получить по программе можно до 3 млн рублей во всех регионах, а в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и в Дальневосточном федеральном округе максимальная сумма составляет 5 млн рублей. В программу пока не входит приобретение жилья на территории Московского региона.

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