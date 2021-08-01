Кабмин планирует упростить межевание земель и подключение их к сетям к 2022 году

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Механизм быстрой оценки и межевания земельных участков под индивидуальное домостроение, а также их подключения к инженерным системам в рамках инициативы "Мой частный дом" планируется запустить к 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью телеканалу " Россия-1 ".

"Мы сейчас с Росреестром отрабатываем механизм, как быстро оценивать, межевать [земельные участки], чтобы предоставлять [их], чтобы [процедура проходила] в течение одного дня. Подключение [к инженерным системам упростим] за счет изменения законодательства. У нас на квартиры результат будет достигнут уже в конце 2021 года - середине 2022 года, на индивидуальные дома, надеемся, - к 2022 году", - сказал Хуснуллин.

По его словам, внедрение процедуры быстрого оформления и межевания земельных участков позволит проводить оценку земель для получения ипотечного кредита на индивидуальное жилье. Хуснуллин добавил, что кабмин разрабатывает новый ипотечный продукт под ИЖС совместно с Банком России.

Президент Владимир Путин 21 апреля поручил предусмотреть специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства в России. Ранее Хуснуллин говорил, что программа поддержки ИЖС начнет работать в России до конца 2021 года. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин отмечал, что без развития ИЖС невозможно выполнить задачу по введению 1 млрд кв. м жилья до 2030 года.