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Мутко считает, что рыночные ставки по ипотеке до конца года могут достигнуть 8,5-9%

Согласно данным Банка России, на 1 июля средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,07% годовых

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Рыночные ставки по ипотечным кредитам в России до конца года могут достигнуть 8,5-9% годовых. Такое мнение выразил в понедельник журналистам генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

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Согласно данным Банка России, на 1 июля средневзвешенная ипотечная ставка составляла 7,07% годовых. Кроме того, в июле ЦБ РФ повысил ключевую ставку, от которой зависят ставки по кредитам, с 5,5% до 6,5% годовых.

"Я думаю, что может быть 8,5-9% рыночная ставка по ипотеке <…> до конца года", - сказал Мутко на церемонии вручения ключей пайщикам последнего долгостроя "СУ-155" в Москве. При этом сегодня, по его словам, рыночная ставка по ипотеке уже достигает 8,2%, по льготной ипотеке на новостройки ставки в среднем составляют 6,1-6,2%, по семейной ипотеке - 5,5%.

По оценке гендиректора ДОМ.РФ, средние ставки по рефинансированию ипотеки к концу года достигнут 8,3-8,4%, отдельно по вторичному рынку жилья - 9-9,2%.

Также, как отметил Мутко, по итогам 2021 года показатели по выдаче ипотеки будут примерно на уровне 2020 года. "Думаю, что [будет выдано] 1,7-1,8 млн ипотечных кредитов. <…> В следующем году, думаю, такого бурного роста [на рынке ипотеки] не будет", - добавил он.

Теги
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