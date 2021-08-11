Кому строить и где хранить? Главные вопросы к созданию госрезерва жилья на случай ЧС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Создание в России государственного резерва домокомплектов для быстрого возведения жилья на территориях, пострадавших от чрезвычайных ситуаций, возможно - все необходимые технологии и решения есть, уверены опрошенные ТАСС эксперты. Однако, предупреждают они, необходимо не только достаточное финансирование, но и создание новых производственных мощностей.

О необходимости такого резерва заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин на совещании под председательством президента Владимира Путина. По оценке министерства, каждый год паводки и природные пожары в стране разрушают порядка 25 тыс. домов, и резерв домокомплектов может помочь быстро решать жилищный вопрос в пострадавших регионах.

"Сама идея шикарная и позволит еще быстрее развивать домостроение в России. Но нужно создавать и производство", - сказал ТАСС член генерального совета "Деловой России", директор строительной компании "Ангара лес" Сергей Тарасюк, комментируя инициативу Минстроя.

По словам руководителя Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, для наращивания производственных мощностей потребуется поддержка государства. "Естественно, компании сейчас вряд ли делают какой-то запас домокомплектов. Это бизнес, он привык работать под заказ. Но если будет государственная программа при поддержке правительства и регионов, я абсолютно убежден, что можно будет в каждом регионе найти решение. И в этом будут заинтересованы сами предприниматели", - отметил собеседник агентства.

Другая возможная проблема - необходимость иметь готовые решения для восстановления в пострадавших районах не только жилья, но и инфраструктуры. "Для решения этого вопроса мы начали разрабатывать проект оперативного строительства при ЧС. Мы готовы заняться им совместно с Минстроем и предлагать уже готовые комплексные решения, а не только в отдельных позициях", - добавил Моор. При этом, уверен он, создать необходимый резерв домокомплектов реально за полгода, хотя конкретный срок будет зависеть от требуемого объема.

Деньги и логистика

Многое будет зависеть от объема финансирования: как отметил глава дагестанского исполкома ОНФ Джамалудин Шигабудинов, программа переселения граждан с территорий, подверженных оползням, принятая в республике еще в 2017 году, до сих пор так и не заработала из-за отсутствия бюджета.

Тем не менее, считает Моор, всегда можно найти эффективные решения, которые позволят сэкономить бюджетные средства: например, льготные кредиты для изготовителей домокомплектов, которые дополнительно стимулируют и развитие производств в регионах. "Проблема недостатка финансирования была и будет, но бизнес в любом случае отреагирует, если будет на то сигнал от государства", - подчеркнул эксперт.

По его словам, имеет смысл развивать производства именно на местах: "Если домокомплекты лежат где-то в Подмосковье, а чрезвычайная ситуация на Дальнем Востоке, есть ли логистический смысл платить в десять раз больше и везти их туда? Логичнее было бы задействовать предприятия, которые там находятся, и собрать дома на месте".

Как отметил гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса, эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко, идея быстровозводимого жилья обсуждалась, например, после наводнения в Тулуне в 2019 году, но до сих пор остро строит, в частности, вопрос о "логистике поставок таких домокомплектов, местах их хранения". Как правило, в каждом регионе есть как минимум одна-две компании, которые занимаются быстровозводимым жильем, но их производственные мощности и диапазон применяемых технологий ограничены, добавил он.

Технологии и материалы

Решения для жилья в пострадавших регионах можно будет выбрать среди победителей конкурса проектов индивидуальных и малоэтажных домов и социальных объектов, который совместно с Минстроем и Минпромторгом летом запустил Фонд ДОМ.РФ. Как пояснил заместитель гендиректора фонда Антон Финогенов, участники конкурса должны применять типовые решения и стремиться к унификации производства, что позволяет максимально удешевить и ускорить возведение домов.

Современные технологии предоставляют широкий выбор, и у каждого варианта есть свои преимущества. Директор направления "Инжиниринг" группы компаний SRG Алексей Ефанов отдает предпочтение блочно-модульным зданиям на основе стальных конструкций и утеплителя: "Их можно использовать везде, начиная от южных регионов до районов Крайнего Севера. Кроме того, они без больших доработок могут быть в антисейсмическом исполнении".

Еще одним решением могут стать каркасно-панельные дома высокой заводской готовности на деревянном каркасе, считает заместитель гендиректора компании "Kaskad недвижимость" Ольга Магилина. С одной стороны, пояснила собеседница агентства, они наиболее энергоэффективны, а с другой, в них проще прокладывать необходимые инженерные коммуникации, "включая даже встроенные в стены пылесосы".

Власти регионов, например Хабаровского края, чаще называют самым предпочтительным материалом древесину. "Дешевле и быстрее всего построить дома из бруса. Речь идет о местной древесине, поскольку в экономику закладывается еще и транспортное плечо на доставку материала", - сказали ТАСС в пресс-службе краевого Минстроя.

"Поставить дом из деревянных быстровозводимых конструкций намного легче, чем построить даже из пеноблоков", - соглашается директор по стратегическому развитию Ассоциации деревянного домостроения Семен Гоглев. Однако с ним могли бы поспорить в девелоперской группе ЛСР - у нее есть опыт изготовления и монтажа дома из частей, изготовленных на собственном заводе железобетонных изделий, за десять дней. При этом, отметили в пресс-службе компании, монтировать такие строения можно при любых погодных условиях.