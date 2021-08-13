Хуснуллин: компенсации из-за удорожания стройматериалов предотвратят банкротство компаний

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Механизм компенсаций удорожания стройматериалов по государственным контрактам на строительство объектов позволит не допустить остановки строек и банкротства компаний, сообщил в пятницу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на своей странице в Instagram.

"Принято важное решение по поддержке строительной отрасли. <…> Оно позволит не допустить остановку строек и банкротство стройкомпаний, значит, важные для людей объекты продолжат строиться", - написал Хуснуллин.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее подписал постановление, благодаря которому разрешается увеличивать цены госконтрактов на строительство, реконструкцию и капремонт до 30% для компенсации удорожания стройматериалов. Изменения касаются еще не выполненных контрактов, заключенных до 1 июля 2021 года.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. По данным Росстата, в целом цены на стройматериалы с января по июль 2021 года выросли на 26%.