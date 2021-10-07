В Еврейской автономной области за год из ветхих домов переселили 15% граждан

ТАСС, 7 октября. Программа по расселению аварийных домов в Еврейской автономной области (ЕАО) позволила в 2021 году переселить более 15% граждан, нуждавшихся в новом жилье. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального правительства.

"В текущем году из ветхого жилфонда расселено 80 человек (1,64 тыс. кв м), что составляет чуть более 15% от запланированных объемов. <…> Программа по расселению аварийных домов рассчитана с 2019 по 2025 год и предусматривает финансирование в размере 3 331,561 млн руб., чуть более 33,5 млн из которых - средства областного бюджета", - говорится в сообщении.

В правительстве разъяснили, что изначально в программу была заложена стоимость квадратного метра жилья - 38 747 руб. При этом реальная цена на рынке в 2019 году составила 59 632 руб. Строители не стали участвовать в госпрограмме из-за низкой стоимости квадратного метра, что привело к невозможности начать реализацию программы в установленные сроки. Сейчас минимальная стоимость квадратного метра, при которой застройщики готовы возводить монолитные дома составляет 80 тыс. рублей за квадратный метр.

Чтобы ликвидировать отставание в реализации федеральной программы власти ЕАО заложили средства на разработку проектной документации для строительства многоквартирного дома в городе Облучье. В 2019 и 2020 годах новое жилье получили 440 человек, удалось расселить более 7 тыс. квадратных метров ветхого фонда. Квартиры приобретались у собственников и застройщиков, граждан переселяли в свободный жилищный фонд.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что новая программа расселения аварийного жилья должна быть запущена в РФ уже со следующего года, чтобы "вытащить людей из трущоб". По словам Путина, граждане, живущие в домах, признанных аварийными на январь 2021 года, должны начать получать качественное современное жилье уже со следующего года.