Минстрой: инфраструктурные кредиты обеспечат строительство почти 67 млн кв. м жилья

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Инфраструктурные бюджетные кредиты создадут условия для строительства почти 67 млн кв. м жилья в российских регионах, сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

Прием заявок на инфраструктурные кредиты завершился 1 октября, на получение займов претендуют 83 региона.

"Представленные проекты дадут возможность построить значимые для регионов инфраструктурные объекты и ввести порядка 66,7 млн кв. м жилья. Еще в рамках лимита рассмотрим заявки от 15 регионов", - приводятся в сообщении на сайте правительства слова Файзуллина.

Он также отметил важность нового финансового инструмента для достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в июле подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных займов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году, однако рассматривается возможность увеличения лимита вдвое.