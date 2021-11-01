Титов предложил ввести жилищные преференции для работников в сфере строительства

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил ввести в регионах специальные жилищные программы для решения проблемы дефицита кадров в строительной отрасли. Об этом он сообщил в понедельник журналистам.

"Одно из предложений отрасли - ввести в регионах специальные жилищные программы. Отправляется человек на работу в Москву, заключает контракт, скажем, на два года, и в рамках этого контракта получает льготные условия на ипотеку в строящемся доме у себя на малой родине. Этот дом может строить та же компания, в которую он устроился работать, может строить другая (если она включена в рамки соответствующей госпрограммы). Согласитесь, такой подход резко снижает риски того, что человека "кинут", - сказал Титов.

Другое предложение касается качества рабочей силы. "На базе центров занятости, профессиональных учебных заведений перед отправкой на вахту можно проводить краткосрочные курсы по освоению рабочих специальностей, также включая это все в рамки единой программы. Подобные сертификаты массово выдают в Узбекистане, но у нас почему-то этим до сих пор никто не озаботился", - отметил бизнес-омбудсмен.

Третья инициатива - обеспечение определенного уровня бытового комфорта. "Понятно, что этот аспект централизовать никогда не удастся, но правительства Москвы и Московской области могли бы софинансировать создание городков для временного проживания приезжающих. Или как минимум снять все административные преграды для строительства таких городков силами частных заказчиков", - пояснил Титов.

По его мнению, все описанное "при толковом подходе представляет собой целую социально-экономическую стратегию, которая может отразить на жизни всей страны, а не только столицы". "В ближайшее время начнем ее формировать", - добавил он.

Заммэра Москвы Андрей Бочкарев ранее в интервью РБК сообщил, что дефицит трудовых ресурсов на стройках столицы оценивается примерно в 40%. Нехватка составляет 80 тыс. человек.