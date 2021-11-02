Эксперт: в России рост цен на рынке недвижимости продолжится в пределах 10% в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 2 ноября. /ТАСС/. Рост цен на рынке недвижимости в России продолжится в пределах 10% в ближайший год, в том числе на фоне льготной ипотеки. Такое мнение высказала во вторник в пресс-центре ТАСС вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Лора Накорякова.

Ранее программа льготной ипотеки на новостройки была продлена по поручению президента РФ Владимира Путина сроком на один год - до 1 июля 2022 года. Максимальная ставка по программе повышена с 6,5 до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 млн рублей для всех регионов.

"Я бы хотела отметить и макроэкономические факторы. Безусловно, это ковид, на фоне ковида такие меры поддержки как льготная ипотека, которая очень сильно стимулировала спрос, из-за этого выросли цены. Льготная ипотека, на мой взгляд, <…> [будет] пролонгироваться на ближайший год. Для рынка недвижимости это стимул, поэтому здесь задача в том числе и, вероятно, государства, в том, чтобы контролировать цены. <…> Нам кажется, что цены на рынке недвижимости в пределах 10% еще вырастут за ближайший год, в том числе на фоне льготной ипотеки", - сказала Накорякова.

Она отметила высокий уровень неопределенности на рынке недвижимости, добавив, что в планировании застройки необходимо учитывать дисбаланс спроса и предложения на рынке. Кроме этого, эксперт обратила внимание на особую роль некоммерческого сектора недвижимости в будущем. "Так или иначе, если мы видим карту гипотетического развития города, как ее видит потребитель, мы можем эффективно создавать и инфраструктурную карту, и карту некоммерческой недвижимости, которая сегодня является ключевым драйвером экономики. К примеру, те же самые складские помещения, которые на фоне e-commerce развиваются достаточно активно и в ближайшие два-три года будут ключевыми инвестиционными объектами", - пояснила она.

Центр стратегических разработок - некоммерческая организация, принимающая участие в разработке и реализации стратегии долгосрочного развития экономики России. ЦСР основан в декабре 1999 года.