"Известия": спрос на жилье резко вырос перед нерабочими днями

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Спрос на новостройки вырос на 39%, на вторичку - на 11,9% в период перед нерабочими днями. Об этом газете " Известия " рассказали участники рынка недвижимости.

Руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев рассказал газете, что "многие из тех, кто уже подбирал жилье, постарались максимально ускорить совершение сделки, как минимум заключив предварительный договор до начала нерабочих дней". Он добавил, что люди решат вложить свои сбережения в недвижимость, так как опасаются затяжного локдауна и растущей инфляции. По его словам, россиян тревожит вероятность ухудшения эпидемиологической ситуации и связанного с этим снижения доходов, дальнейшего повышения ключевой ставки, разгона инфляции, что может повлиять на одобрение ипотеки, пишет газета.

Управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский отметил "Известиям", что с наибольшей вероятностью в ближайшее время банки будут очень аккуратно одобрять кредиты людям, работающим в проблемных [с точки зрения ограничений] отраслях экономики. Речь о сотрудниках сферы развлечений и досуга, ресторанного бизнеса, индустрии красоты, пояснил он.

Кроме этого, высокая активность по сравнению с прошлым годом наблюдается на рынке недвижимости в первые дни ограничений из-за перевода ряда процессов в онлайн, подчеркнул Сергей Зайцев. Управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка рассказала, что в апреле-мае прошлого года падение количества сделок по некоторым проектам достигло 60%. Однако за год люди адаптировались к изменениям и поняли, что можно решать квартирный вопрос, не дожидаясь улучшения эпидемиологической ситуации, добавил "Известиям" Андрей Колочинский.

Увеличения спроса на квартиры в конце октября подтвердил газете заместитель генерального директора компании "ПроГород" группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов. По его словам, это связано прежде всего с повышением ключевой ставки 22 октября с 6,75% до 7,5%. Так, покупатели стараются взять ипотечный кредит по максимально выгодным условиям, пока банки не пересмотрели ставки, добавил он.

"Мы подтверждаем эту тенденцию. Спрос на новостройки в третьей декаде октября заметно вырос. В ожидании неопределенности люди стремятся инвестировать в недвижимость как надежный актив, который в случае необходимости может приносить стабильный доход", - сказал заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов.

По данным "Циан", число просмотров объявлений осталось на уровне трех первых недель октября (в продаже новостроек - рост на 5%, на вторичном рынке - на 3%). Руководитель "Циан.Аналитика" Алексей Попов пояснил, что данная динамика укладывается в общий сезонный тренд, связанный с тем, что многие хотят закрыть жилищный вопрос до Нового года и понимают, что для этого начинать поиски нужно как минимум в конце октября