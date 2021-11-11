Минстрой создал цифровую платформу для единого реестра очередников на жилье

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минстрой России разработал и начал тестирование аппаратно-программного комплекса для ведения Единого цифрового реестра граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства. Об этом сообщила пресс-служба министерства в четверг.

"На данный момент комплекс проходит тестирование. После его завершения ведомство совместно с региональными властями приступит к переносу информации обо всех предусмотренных к включению в реестр категорий граждан. Всего планируется включить данные по более чем 800 тыс. граждан. Это большой массив информации, работать с которым станет в разы проще после запуска Единого цифрового реестра", - приводятся в сообщении слова главы Минстроя Ирека Файзуллина.

Министр добавил, что внедрение цифрового реестра приведет к сокращению срока обработки данных и позволит повысить контроль исполнения федеральных жилищных обязательств.

В релизе уточняется, что создание цифровой платформы упростит инвентаризацию федеральных и муниципальных очередей граждан, которые претендуют на финансовую поддержку в приобретении жилья. Кроме того, планируется систематизировать сведения обо всех участниках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Сейчас министерство работает над нормативно-правовой базой, регламентирующей порядок и условия заполнения реестра, добавили в пресс-службе. Банк данных, как ожидается, будет полностью сформирован в 2023 году.