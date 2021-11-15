Эксперты заявили, что доступность покупки квартиры в ипотеку в России остается высокой

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Доступность покупки квартир на жилищные кредиты в России остается высокой, а рост ставок и изменение госпрограммы пока привели только к временному снижению спроса на ипотеку. К таким выводам пришли аналитики лаборатории "СберИндекс".

"Доступность покупки квартир на жилищные кредиты остается высокой. Рост стоимости жилья продолжился после изменения программы господдержки, но более медленными темпами. Замедление темпов роста особенно заметно для жилья на первичном рынке. Цены на квартиры на вторичке, наоборот, продолжают расти почти такими же быстрыми темпами, как ранее, закрывая выросший разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках", - отмечают эксперты "Сбера".

По данным "СберИндекс", несмотря на снижение объемов выдач, в октябре объем заявок на ипотеку был даже на 7% выше по сравнению со средним уровнем заявок за первые пять месяцев 2021 года. "Объем заявок на ипотеку на готовое жилье растет быстрее, чем на строящееся. Это говорит о смещении спроса на вторичный рынок, который в среднем характеризуется меньшими ценами на квартиры", - отмечают в "Сбере".

Среди людей с зарплатами до 40 тыс. рублей проникновение ипотеки выросло более чем на 30%. Ипотечные заемщики с невысокими зарплатами в среднем покупают относительно недорогие квартиры стоимостью 2,4-2,7 млн рублей. Невысокая стоимость приобретаемого жилья объясняется тем, что более 80% таких ипотечных заемщиков живет в регионах. Из материалов "СберИндекс" следует, что низкодоходные ипотечники также активно гасят кредиты досрочно, хоть и в 1,5 раза медленнее, чем богатые, и проявляют себя как надежные заемщики.

"Проблема России не в недостатке квартир (их больше, чем домохозяйств), а в низкой обеспеченности квадратными метрами. В последние годы ситуация с обеспеченностью квадратными метрами улучшается во многом за счет того, что именно низкодоходные группы покупают квартиры все большей площадью", - отмечают эксперты "Сбера", указывая, что сильнее всего площадь покупаемых квартир растет среди людей с доходом до 40 тыс. рублей. В 2020 году у этих людей на фоне введения госпрограммы и низких ставок произошел существенный рост средней площади приобретаемой квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке.