Минстрой считает, что средние ипотечные ставки могут превысить 8% к концу года

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в России может составить более 8%, сообщил в четверг журналистам министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

"Ставки растут. Мы, возможно, в этом году перейдем среднюю ставку за 8%. Но льготные категории у нас остаются, и мы будем продолжать ими заниматься", - сказал Файзуллин.

Он добавил, что в России произошел рост цен на жилье, в том числе из-за подорожания стройматериалов. При этом имеющийся на рынке спрос на жилье пока не удовлетворен предложением.

"Ситуация так или иначе стабилизируется. Использование льготных механизмов - та задача, которая отрабатывается сегодня. Пока мы не наблюдаем снижения объемов ипотечных кредитов", - отметил министр.

По его словам, задача регионов - максимально быстро вывести в стройку как можно больше жилья, чтобы стабилизировать его стоимость и обеспечить доступность.