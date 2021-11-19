Сбер не видит перегрева на рынке жилья и предпосылок для снижения цен

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Сбербанк не видит перегрева рынка жилья и не ожидает снижения цен на жилую недвижимость в ближайшее время, сообщил старший вице-президент блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Сбербанка Владимир Ситнов в ходе конференции "Тренды 2021 и их влияние на развитие девелопмента".

"Существенных предпосылок для снижения цен на жилье мы не видим. Мы не видим перегретости рынка жилья и цен на готовую продукцию, которую сейчас демонстрирует рынок <…> При этом с учетом баланса предложения и совокупного спроса, подтвержденного платежеспособного спроса, мы не видим, что рост цен на новостройки продолжится такими же темпами, которые мы видели за последние, наверное, два или полтора года", - заявил Ситнов.

Он также отметил влияние смежной индустрии - индустрии строительных материалов, логистики, обеспечения рабочей силы - на повышение стоимости квадратных метров.

Рост цен на новостройки, по словам Ситнова, является "беспрецедентным". По его словам, рост цен на новостройки ускорился на фоне субсидирования ипотеки и сокращения предложения и достиг 22% в целом по России за 9 месяцев 2021 года. Отдельные регионы, точки притяжения спроса, в том числе Сочи, Краснодарский край, Северокавказский и Северо-Западный федеральные округа, формируют, как он отметил, достаточно повышенный спрос клиентов на жилье, которое там строится, это выражается в том, что средняя стоимость квадратного метра "штурмует отметки" в 250-300 тыс. рублей за квадратный метр.