ДОМ.РФ заявил о снижении ставок по семейной ипотеке за неделю до 4,83%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские банки продолжают снижать ставки по льготным ипотечным программам с господдержкой, в рамках программы "Семейная ипотека" ставки за неделю снизились на 0,14 п.п. - до 4,83%. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"Российские банки продолжают снижение ставок по "Семейной ипотеке", конкурируя за долю рынка. За неделю с 12.11.2021 по 19.11.2021 ставки снизились на 0,14 п.п. - до 4,83%. Всего с 22 октября 2021 года, когда Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на 0,75 п.п. - до 7,5%, ставки по "Семейной ипотеке" снизились на 0,16 п.п.", - сказал он.

Программа "Семейная ипотека" - одна из наиболее востребованных, по итогам октября 2021 года выдано 10,4 тыс. кредитов - почти в два раза больше, чем среднемесячная выдача в первом полугодии, уточнил Гольдберг. По его словам, с учетом допсоглашений, которые заключаются к ранее выданным кредитам в целях снижения ставки до уровня, предусмотренного программой, уже два месяца подряд кредитование в рамках программы составляет около 15 тыс. кредитов в месяц.

По другим льготным госпрограммам ставки также остаются на минимуме, отмечают в ДОМ.РФ. По "Льготной ипотеке" - 5,97% (-0,02 п.п. с 22 октября), по "Дальневосточной ипотеке" - 0,13% (без изменений). При этом по рыночным ипотечным ставкам наблюдается небольшой рост из-за ужесточения денежно-кредитной политики Банка России. "Но на этом фоне рост ипотечных ставок значительно меньше - в пределах 0,4 п.п.", - сказал Гольдберг, добавив, что более выраженная динамика наблюдается на вторичном рынке жилья.

По данным мониторинга ДОМ.РФ на 15 ноября 2021 года, средневзвешенные ставки предложения по кредитам на новостройки составили 8,87%, на готовое жилье - 9,26%, по кредитам, выданным на цели рефинансирования, - 8,66%.

22 октября Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 75 б.п. - до 7,5% годовых, это уже шестое повышение ставки подряд. Причиной тому стала динамика инфляции, которая складывается значительно выше прогноза ЦБ РФ.