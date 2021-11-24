Хуснуллин заявил, что более 3,6 млн семей улучшат жилищные условия по итогам года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Свыше 3,6 млн семей сможет улучшить жилищные условия по итогам 2021 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в среду на Всероссийском координационном совете уполномоченного по правам человека.

"В этом году мы видим 3,6 млн семей, в прошлом году у нас было 3,5 млн семей, улучшивших [жилищные] условия. Нам еще нужно улучшить здесь ситуацию практически на 50%", - сказал Хуснуллин.

По его словам, к 2030 году 5 млн семей должны ежегодно улучшать свои жилищные условия. Вице-премьер напомнил, что на прошлой неделе прошел семинар-совещание для губернаторов, на котором обсуждались меры по развитию строительства и сферы ЖКХ. "Если мы не найдем решения проблемы в ЖКХ, то проблемы в строительстве не будут решены. Наши сети, водоканалы, тепловые источники не готовы сегодня принять на себя еще дополнительный миллиард квадратных метров жилья", - отметил Хуснуллин.

Согласно указу президента о национальных целях развития России, к 2030 году ежегодный ввод жилья должен достичь 120 млн кв. м. К этому году в стране совокупно должно быть построено более 1 млрд кв. м жилья.