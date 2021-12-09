Эксперты назвали средний возраст ипотечных заемщиков в России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Россияне в возрасте от 30 до 40 лет занимают наибольшую долю в структуре выданных ипотечных кредитов в 2021 году (45,7%). Об этом в четверг сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе - октябре 2021 года наибольшую долю в структуре выданной ипотеки занимают заемщики в возрастном диапазоне от 30 до 40 лет - 45,7%, а наименьшую - граждане старше 60 лет (1,2%)", - говорится в сообщении НБКИ.

Как отмечают в бюро, сильнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача ипотеки выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет. "Доля этой группы граждан в структуре выданных ипотечных кредитов выросла на 0,7 процентных пункта (п.п.) и составила 24,3%. Менее значительный рост был отмечен в возрастных категориях более пожилых заемщиков: от 50 до 60 лет - на 0,5 п.п., до 8,0%, и старше 60 лет - на 0,3 п.п., до 1,2%", - говорится в сообщении.

При этом наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено у исторически самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет - на 1,0 п.п. Стоит отметить, что доля в группе граждан до 30 лет также сократилась по сравнению с прошлым годом - на 0,5 п.п., до 20,6%.