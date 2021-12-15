Путин поручил определить целевые показатели по ипотеке на индивидуальное жилье

НОВО-ОГАРЕВО, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин распорядился определить целевые показатели по выдаче ипотеки на строительство индивидуального жилья - необходимо установить цели как по объему таких кредитов, так и по их доступности.

Такое поручение глава государства дал в среду на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, заслушав доклад главы Минстроя Ирека Файзуллина. Министр рассказал о том, что работа по формированию условий для ипотечного кредитования индивидуального жилья по ставкам не выше чем для многоквартирных домов начата и уже дает результат. Глава государства обратил внимание на эти слова Файзуллина и заметил, что доля займов, выданных на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), пока "остается на достаточно низком уровне" и составляет около 1% от общего числа ипотечных кредитов.

"Ну как же оно дает отдачу? Пока не дает. Оно может дать. Поэтому у меня к вам большая просьба: нужно определить целевые значения показателей и объемов выданных кредитов и, что самое главное, доступности этих продуктов для населения. Определить эти показатели, доложить председателю [правительства], как-то это закрепить. И стремиться к тому, чтобы контролировать это направление. И тогда это будет давать отдачу", - подытожил президент.