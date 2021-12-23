Путин заявил, что программу расселения аварийного жилья продолжат

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Программа расселения аварийного фонда в России будет продолжена и распространится на жилье, признанное таковым после 1 января 2017 года, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Самая главная часть вашего вопроса - будет ли продолжение этих программ. И будут ли выделяться для этого соответствующие деньги? Будут, программа готовится", - ответил Путин на вопрос журналистки из Республики Коми о продолжении реализации программы по переселению из аварийного жилья.

"Конечно, я много раз говорил, мы должны вытащить людей из этой ситуации, из тех трущоб, где они проживают", - добавил президент. Говоря о софинансировании работ по переселению из аварийного жилья, Путин отметил, что некоторые регионы хотели бы сократить свою долю участия в программе и переложить больший объем средств на федеральный бюджет.

"Надо смотреть это в зависимости от региона, от состояния региональных финансов. Людям по большому счету все равно на взаимоотношения между Минфином и соответствующей финансовой структурой региона. Им нужно решать проблему. И государственная власть, если она действительно претендует называться таковой, должна, прежде всего, исходить из задачи удовлетворить людей", - сказал президент. Он добавил, что правительство продолжит настраивать механизм выделения финансирования на цели переселения из аварийного жилья, отметив, что доходы региональных бюджетов существенно выросли. "Будем исходить из реалий. Мы все время смотрим и ведем эту дискуссию в правительстве. Ваш вопрос - это повод вернуться к этому еще раз, обязательно поговорим на эту тему", - заключил Путин.

Ранее Путин выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 млн кв. метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 млрд рублей. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что новую программу расселения аварийного жилья планируется принять до конца 2021 года.

Сегодня в России по национальному проекту "Жилье и городская среда" действует программа расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.