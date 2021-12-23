Путин пообещал разобраться с проблемой выданной ипотеки на аварийное жилье

"Надо, конечно, разобраться с теми людьми, которые живут, выплачивая ипотеку. У меня прямо сейчас нет ответа, но мы его поищем. <...> Честно говоря, первый раз об этом слышу. Но тем не менее, если такая проблема существует, мы с ней разберемся", - ответил Путин.

Журналистка из Республики Коми попросила президента обратить внимание на отношения переселенцев из аварийного жилья с банками, так как есть граждане, выплачивающие ипотеку за квартиры в домах, которые были признаны аварийными. "Очень многие жильцы покупали несколько лет назад жилье, которое у них в ипотеке. Недавно оно признано аварийным. Получается, что к следующей программе, если она будет, они вынуждены, платя ипотеку, при этом оставаться в аварийном жилье. И с этими домами люди не понимают, что делать: их не продашь, необходимо будет ждать следующей программы, но при этом платить банку. Этот нюанс беспокоит многих людей", - отметила журналистка.

Президент назвал особенной ситуацию с квартирами, взятыми в ипотеку, в домах, которые были признаны аварийными. Он отметил, что нужно посмотреть на качество строительства таких домов и разобраться, как поступать со строителями, которые контролировали возведение таких зданий. "Но, безусловно, нужно и людям тоже помогать", - добавил Путин.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". К ключевым задачам национального проекта относится устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. В паспорте нацпроекта говорится, что к началу 2024 года объем расселяемого фонда должен на 30% превышать объем жилья, признаваемого аварийным.