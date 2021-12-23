Приморье в 2026 году планирует выйти на объемы строительства жилья по 1 кв. м на человека

ВЛАДИВОСТОК, 23 декабря. /ТАСС/. Власти Приморья планируют поэтапно наращивать темпы строительства жилья и в 2026 году выйти на объем строительства в среднем по 1 квадратному метру на человека, или почти 2 млн кв. м жилья. Об этом сообщил журналистам в четверг губернатор края Олег Кожемяко.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос журналистки с Дальнего Востока о подорожании квартир в регионе из-за дешевой ипотеки, сообщил, что низкие ставки по ипотечным кредитам ведут к подорожанию жилья, но и позитивный эффект от них для российских семей очевиден. В частности, было построено 90 млн кв. м жилья, количество семей, которые улучшат свои жилищные условия, кратно увеличивается.

"Если мы в прошлом году сдали, перевыполнив план, не 500, а 600 тыс. кв. м, то в этом уже сдадим 800 тыс. кв. м, план следующего года - 1 млн [кв. м жилья]. И так по 200-300 тыс. [кв. м] прибавлять к прошлому периоду. Это даст возможность в 2026 году выйти на цифру, равную на человека - 1 кв. м, то есть мы должны будем строить под 2 млн кв. м жилья. Это серьезным образом скажется и на рынке стоимости, и на возможностях", - сообщил Кожемяко.

Он напомнил, что также в крае реализуется программа строительства арендного жилья для некоторых категорий граждан, прежде всего для работников бюджетной сферы, молодых профессионалов и узконаправленных специалистов. Такое жилье строится, в частности, во Владивостоке, Находке, Уссурийске, его можно будет арендовать или выкупить при помощи ипотечных займов для работников бюджетной сферы, молодых семей и иных категорий граждан. Арендный платеж в этом случае почти вполовину меньше рыночной стоимости.

Кроме того, в крае в 2022 году планируется завершить программу переселения из ветхого и аварийного жилья с продолжением ее на последующие годы. Также объемы жилищного строительства поможет нарастить программа инфраструктурных бюджетных кредитов. Регион получил по ней 9,4 млрд рублей, сообщила ранее председатель правительства Приморья Вера Щербина. "В совокупности эти меры в течение, наверное, двух-трех лет приведут к снижению стоимости или стабилизации стоимости жилья, но это все, конечно, будет исходить из стоимости материалов, из которой формируется цена квадратного метра. Но, во всяком случае, потребности будут более удовлетворены, и социальные категории, категории низкооплачиваемые, проживающие в аварийном жилье, будут переселяться по государственным программам", - сообщил Кожемяко.