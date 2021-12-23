Эксперт: проблему ипотечников с жильем в аварийных домах надо решить на федеральном уровне

СЫКТЫВКАР, 23 декабря. /ТАСС/. Проблема семей, покупающих жилье в домах, которые вскоре признают аварийными, актуальна для всей России. Необходимо решить этот вопрос на федеральном уровне, поделилась мнением с ТАСС руководитель регионального центра "ЖКХ - контроль" по Республике Коми, председатель общественного совета Минстроя Коми Дарья Шучалина, которая задала соответствующий вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе его пресс-конференции в четверг.

"Многим семьям даже с учетом банковской ипотеки хватает денег лишь на то, чтобы купить жилье в старых домах. Ко мне обращались люди, которые купили квартиру в ипотеку в деревянном доме, к примеру, в 2015 году. Теперь этот дом признан аварийным, и жители не понимают, что с этим делать. Платить людям сейчас все равно надо, надо исполнять свои обязательства, пока на федеральном уровне не выработано решение проблемы. Просто все люди наперед думают: через несколько лет их переселят, раньше, чем они закончат платить ипотеку. За что им дальше платить - вот об этом речь", - отметила руководитель центра.

Она отметила, что на данный момент есть обращения от трех таких семей, но на самом деле их гораздо больше. "Я общаюсь с коллегами из центров "ЖКХ - контроль" в других регионах, проблема актуальна для всех. Ни один губернатор, ни тем более мэр не решит [этой проблемы], тем более что банки - это федеральные структуры. Эти нюансы на сегодня не продуманы, их нужно решить на федеральном уровне", - отметила журналист-общественник.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции пообещал разобраться с проблемой ипотечных квартир в домах, признанных аварийными. Программа расселения аварийного жилья будет продолжена, отметил глава государства.