Чекунков: в ДФО за последний год рост цен на жилье оказался ниже, чем в среднем по стране

ТАСС, 23 декабря. Рост цен на жилье на Дальнем Востоке за последние 12 месяцев оказался ниже, чем в среднем по России, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, отвечая на вопрос журналистки с Дальнего Востока о подорожании квартир в регионе из-за дешевой ипотеки, сообщил, что низкие ставки по ипотечным кредитам ведут к подорожанию жилья, но и позитивный эффект от них для российских семей очевиден. В частности, было построено 90 млн кв. м жилья, количество семей, которые улучшат свои жилищные условия, кратно увеличивается.

"Цены растут во всем мире. Подорожало многое, в том числе, жилье, но я хочу отметить, что на Дальнем Востоке за последние 12 месяцев рост цен на жилье был меньше, чем в среднем по РФ, - 17% в ДФО по сравнению с 23% в среднем по России. В Приморье рост цен был еще ниже - 8%", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Это, по словам министра, связано с тем, что на Дальнем Востоке, в Приморье, в частности, значительно увеличился ввод нового жилья. Так, в Приморье он вырос в полтора раза за два года - до 800 тыс. м в год.

Ранее Чекунков сообщал, что с помощью льготных кредитов улучшили жилищные условия более 30,7 тыс. дальневосточников, выданы займы на сумму более 120,6 млрд рублей, всего подано 119,5 тыс. заявок на льготные кредиты. Средний размер выданного кредита по программе составляет 3,92 млн рублей. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 2,96 млн кв. м.