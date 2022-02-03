Глава Минстроя сообщил о заявках на 44 млрд рублей на обновление ЖКХ из ФНБ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Предварительные решения приняты по проектам на 44 млрд рублей в рамках программы, которая предусматривает обновление коммунальной инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом в четверг сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Ранее правительство РФ утвердило программу, которая предусматривает обновление коммунальной инфраструктуры за счет средств ФНБ. В течение четырех лет на эти цели выделят до 150 млрд рублей.

"Эта работа уже сегодня идет. Уже [на] 44 млрд сегодня заявки из регионов отработаны, и предварительно решения приняты", - сказал министр на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями "Деловой России".

Ранее в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию сообщал, что по меньшей мере 5% коммунальных сетей с высоким износом необходимо менять в России каждый год. Вице-премьер также обратил внимание губернаторов на необходимость утверждения и реализации новых инвестиционных программ в коммунальной отрасли, направленных на модернизацию основных фондов.