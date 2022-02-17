Минстрой заявил о необходимости расселить более 15 млн кв. м аварийного жилья

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Около 15,2 млн кв. м аварийного жилья необходимо расселить в России, сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин на совместном заседании коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению "Строительство, ЖКХ, городская среда".

"Особого внимания требует расселение аварийного жилья. По предварительной оценке, на сегодня мы имеем необходимость расселения 15,2 млн кв. м, из которых 1,47 млн - это жилье, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года и не вошло в действующую программу. Это требует колоссальных ресурсов", - сказал Файзуллин.

Он напомнил, что в 2022 году планируется запустить новую программу расселения аварийного жилья, признанного таковым после 2017 года. Ее приоритетными механизмами расселения станут комплексное развитие территорий, социальное арендное жилье и льготное ипотечное кредитование, отметил министр.

Кроме того, по словам Файзуллина, нужно сформировать фонд доступного арендного жилья, для чего необходимо использовать механизмы государственно-частного партнерства и другие источники финансирования. Основным условием создании такого фонда должно стать его сохранение в публичное собственности, добавил он.

Еще одна задача - обеспечение жильем отдельных категорий граждан. В этом направлении важно обеспечить прозрачность и адресность государственной помощи, для этого Минстрой завершает формирование единого реестра нуждающихся в жилье граждан, сообщил глава Минстроя.