В России предложили запустить льготную ипотеку для жильцов расселяемых домов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Льготную ипотечную программу для жильцов расселяемых домов предлагается запустить в России. Инициатива содержится в новой версии стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, сообщил ТАСС в пятницу председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

"Одно из предложений новой версии стратегии - запуск льготной ипотечной программы для жителей расселяемых домов, непригодных для проживания", - сказал депутат.

По его словам, собственники квартир в аварийном фонде получают компенсацию за изымаемое жилое помещение, стоимость которого не всегда позволяет приобрести новое жилье, поэтому они могли бы претендовать на льготную ипотеку. Депутат уточнил, что речь идет об ипотечной программе, которая предполагает, что льготная ставка будет формироваться для каждого региона и для определенных категорий граждан.

Кроме того, по словам Пахомова, проектом стратегии предполагается, что для поддержки отдельных категорий граждан, в том числе семей с детьми, в случае реализации негативного макроэкономического сценария (отставание темпов роста доходов населения от целевой траектории, предусмотренной Единым планом по достижению национальных целей развития Российской Федерации, снижение спроса на новое жилье) будет осуществлено оперативное изменение существующих параметров реализации ипотечных программ с господдержкой и продлен срок действия отдельных программ до 2030 года.

Как сообщал на правительственном часе в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин, стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года может быть утверждена весной 2022 года.

Ранее Минстрой принял решение объединить две разрабатываемые стратегии - по развитию строительной отрасли и по жилищно-коммунальному хозяйству. Целями стратегии являются повышение комфорта, качества и уровня жизни граждан, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства и ЖКХ, а также минимизация негативного воздействия на окружающую среду.