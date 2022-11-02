В правительстве считают, что доля "теневой" аренды жилья в России превышает 95%

Согласно стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года, для 30% российских семей покупка жилья в ипотеку недоступна даже при нулевой ставке

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Легальный арендный рынок жилья в России практически отсутствует, а доля "теневого" сектора достигает более 95%. Такие данные приводятся в стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года.

"Отсутствует рынок аренды жилья, эксплуатация которого осуществляется институциональными инвесторами, и легальный арендный жилищный фонд, при этом доля "теневой" аренды превышает 95% общего объема жилого фонда, сдаваемого в аренду", - говорится в документе, опубликованном в среду на сайте правительства.

При этом, согласно стратегии, для 30% российских семей покупка жилья в ипотеку недоступна даже при нулевой ставке. В этой связи предлагается развивать коммерческий, некоммерческий и социальный рынки арендного жилья в зависимости от уровня доходов граждан.

В частности, стратегия предусматривает строительство до 5 млн. кв. м арендного жилья в год. Повысить прозрачность арендного жилья предлагается путем создания цифровых инструментов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду утвердил стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее сообщал, что общая стоимость реализации стратегии до 2030 года ориентировочно составляет 150 трлн рублей, основная часть из которых - внебюджетные источники, при этом за тот же период бюджет получит более 30 трлн рублей налогов и иных поступлений.